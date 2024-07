Maikel wil in Parijs zijn paard fysiek in topvorm: 'Maar ook mentaal'

Voor Maikel van der Vleuten (36) uit Someren zijn de Olympische Spelen van Parijs al zijn vierde Spelen. Maar dat wil niet zeggen dat er bij hem geen gezonde spanning meer is. De komende weken is het een kwestie van finetunen en zorgen dat zijn paard Beauville Z N.O.P. fysiek in topvorm is. “En mentaal ook, hij moet alles willen doen voor mij.”

Fysiek vraagt hij tot aan Parijs niet alles van Beauville Z N.O.P. en zijn reservepaard O'Bailey vh Brouwershof. “Ik kan wel topfit zijn, maar de paarden moeten dat ook zijn. Het is een samenspel tussen ruiter en dier. Er mag niks gebeuren, maar het is ook weer niet zo dat ik ze te veel bescherm.”

“Tijdens de Olympische Spelen willen we pieken. De komende wedstrijden wil ik het gevoel creëren dat het makkelijk gaat. Eigenlijk is dat in iedere sport zo. Als je altijd keihard moet werken, is het goed om ook af en toe een makkelijke training af te werken.”

Mentale gezondheid bij het paard is volgens Maikel een belangrijk aandachtspunt. “Mijn paard heeft een sterke wil en een vechtersmentaliteit. Ik wil niet dat Beauville bij iedere wedstrijd het maximale springt, anders komt hij uit de bak met het idee dat het zo moeizaam ging. Dat gaat bij een volgende keer in zijn hoofd zitten. Als hij dan een fout maakt terwijl hij alles geeft, kan dat een mentale klap zijn.”

Met een zilveren plak in teamverband op de Olympische Spelen in 2012 en een individuele bronzen medaille in 2021 hoopt de Brabander wederom op olympisch succes. “De afgelopen jaren hebben we als Nederland laten zien dat we regelmatig bovenin mee kunnen doen. Die wil om het heel goed te doen is er, van binnen kriebelt het. We horen bij de kanshebbers, maar we kunnen vooraf niet te hard juichen. Dit jaar zaten we nog niet bij de eerste drie landen.”

In vergelijking met Londen 2012 staat er een andere Maikel aan de start. “Ik was toen nog een broekie. Het is niet zo dat ik op een heel andere manier naar de Spelen toewerk, maar ik weet nu wel beter hoe ik mijn paard optimaal kan laten presteren. De druk zal anders zijn, mensen verwachten iets van me. Daar ga ik niet minder door presteren, hoor.”