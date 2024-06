Steekpartij op straat: een gewonde, twee verdachten opgepakt

Bij een steekpartij in omgeving van de Voltastraat in Den Bosch is donderdagavond rond halfelf een gewonde man op straat gevonden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekendgemaakt.

Kort na de steekpartij zijn twee verdachten opgepakt in de Lorentzstraat. Het gaat om een 62-jarige vrouw en een 15-jarige jongen uit Den Bosch. De politie zette de omgeving af en is nog bezig met het onderzoek. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie wil nog graag met getuigen spreken en is nog op zoek naar camerabeelden uit de omgeving.

Steekpartij in Den Bosch (foto: SQ Vision).

