Burgemeester Oss kondigt plotseling haar afscheid aan

Wobine Buijs stopt over een jaar als burgemeester van Oss. Ze deed die onverwachte mededeling aan het eind van een lange raadsvergadering. Die begon donderdagavond maar eindigde rond één uur ’s nachts. Ze zei dat ze nog in haar huidige termijn het stokje wil overdragen aan een opvolger.

Gezond oud worden

“Die tijd heb ik ook wel nodig gehad, want ik heb gemerkt dat ik erg verknocht ben aan het burgemeesterschap. Maar u weet ook dat het een vorm is van bestuurlijke topsport. En ik wil gezond oud worden.”

Buijs zei haar afscheid nu al aan te kondigen, zodat de zoektocht naar een opvolger ook snel kan beginnen. Ze zei ook met een gerust hart te vertrekken, omdat ze het volste vertrouwen heeft in de gemeenteraad en het college. "Ik kijk ontzettend uit naar het komende jaar."

Zomer 2025

Wobine Buijs is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Oss en is momenteel bezig met haar derde termijn. Die gaat ze dus niet helemaal afmaken, zo is nu duidelijk geworden. In de zomer van 2025 gaat ze afscheid nemen.