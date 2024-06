Vertrekkend burgemeester speelde een ongewilde hoofdrol in Stint-drama

Burgemeester Wobine Buijs (63) gaat nog tijdens haar derde termijn als burgemeester vertrekken uit Oss. En dat aanstaande vertrek van de burgermeester komt voor velen onverwacht. In haar rol als burgemeester werd ze vooral bekend door haar ongewilde hoofdrol in het Stint-drama van september 2018.

Het grootste stempel op haar carrière als burgemeester wordt ongetwijfeld gedrukt door het Stint-drama in 2018. Op 20 september raakte een elektrische bakfiets onder de trein bij station Oss-west. Vier kinderen komen om het leven bij dat ongeluk. Een begeleidster van de kinderopvang en een ander kind raakten gewond. "Wat hier is gebeurd, is onbeschrijfelijk. Het raakt heel Oss", zei Buijs op de dag van het ongeluk.

De geboren Tilburgse Wobine Buijs-Glaudemans werd in 2011 voorgedragen als burgemeester van de gemeente Oss. Daarvoor was ze enkele jaren als lid van de Provinciale Staten, gevolgd door een periode als directielid Economie en Mobiliteit voor de provincie Brabant.

De burgermoeder treedt in die dagen niet echt op de voorgrond en oogst daarmee veel bewondering. Ze is er voor alle nabestaanden, de school, de kinderopvang en de hulpverleners. "Je kunt niet veel zeggen, maar je kunt er wel zijn", deze uitspraak is veelzeggend voor de burgermoeder.

Ook buiten Oss blijft Buijs' betrokkenheid en haar manier van verbinden niet onopgemerkt. In 2019 wordt ze verkozen tot Beste Lokale Bestuurder van 2018.

Een jaar later kwam er een smetje op ongeschonden blazoen van Buijs in de zaak Arie den Dekker. een man die wanhopig op zoek was naar geschikte woonruimte, nadat hij werd bedreigd door criminelen. Hij stak zichzelf voor het gemeentehuis in brand en overleed kort daarna. Een onderzoekscommissie bestempelde het optreden van de gemeente uiteindelijk als 'zwabberbeleid'.

Wobine Buijs is inmiddels dus bezig aan haar derde termijn. Die gaat ze dus niet helemaal afmaken, zo is nu duidelijk geworden. In de zomer van 2025 neemt ze afscheid van Oss. Ze heeft lang nagedacht over haar afscheid, zei ze donderdagnacht aan het eind van een lange raadsvergadering bekend. “Die tijd heb ik ook wel nodig gehad, want ik heb gemerkt dat ik erg verknocht ben aan het burgemeesterschap. Maar u weet ook dat het een vorm is van bestuurlijke topsport. En ik wil gezond oud worden.”