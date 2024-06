Sjef (87) moet vanwege gezondheidsproblemen stoppen met knippen.

Op 10 augustus zou dé grote dag zijn voor Sjef Manders (87) uit Bakel. Die dag zou hij het 65-jarig jubileum vieren van zijn kapsalon. Zelf zit hij bijna 75 jaar in het vak. Maar door gezondheidsproblemen moet hij per direct stoppen. "Dat vind ik ontzettend jammer."

De kapper in hart en nieren had gehoopt nog een paar weken te kunnen knippen. "Ik had het graag die zes weken nog willen afmaken, maar het lukt me echt niet meer."

Als jongetje van 13 jaar oud begon hij bij de plaatselijke kapper. Zelf zit hij nu dus bijna 75 jaar in het vak. Na een paar jaar begon hij zijn eigen kapsalon in een voormalige huisartsenpraktijk aan de Schoolstraat. Tot de dag van vandaag knipt Sjef trouw zijn klanten. "Ze vinden het dan ook echt jammer", vertelt Sjef.