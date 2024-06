Na 4462 vragen stopt BrabantQuiz met Christel de Laat: 'Feest om te maken'

Na 4462 vragen en 1267 uitzendingen is Christel de Laat vrijdagavond voor het laatst te zien met de BrabantQuiz. De quiz, die dagelijks bij Omroep Brabant wordt uitgezonden na Brabant Nieuws en Brabant Vandaag, stopt ermee. "Ik ga met weemoed terugdenken aan al die uitzendingen die we hebben gemaakt", vertelt Christel, die het programma vijf jaar lang presenteerde.

“Ik heb echt van elke uitzending genoten”, blikt Christel terug op die 1267 uitzendingen. “We hebben zoveel leuke, mooi, lieve en markante deelnemers gehad. Het waren zulke diverse mensen. Dat vond ik het leuke aan het programma.”

“We hadden deelnemers met een visuele beperking, maar ook studenten die een weddenschap hadden verloren”, vertelt de presentatrice. “Ik ga met weemoed terugdenken aan al die uitzendingen die we hebben gemaakt.”

Een kandidaat die haar is bijgebleven, is de manager van Doe Maar, Willem van Oevelen. “Die woonde eigenlijk op Ibiza, maar die had altijd gezegd: 'zodra ik in Nederland ben, ga ik meedoen aan de BrabantQuiz'. Ik was vroeger echt een groot fan van Doe Maar, dus ik vond dat geweldig. Dat was echt jeugdsentiment.”