27-jarige Eindhovenaar omgekomen bij ongeluk in Engeland, man (32) opgepakt

Een 27-jarige man uit Eindhoven is woensdag in Engeland overleden bij een ongeluk. Het busje waar hij met drie vrienden in zat, botste op een vrachtwagen in het plaatsje Wincanton. De 32-jarige bestuurder van het busje is door de Britse politie aangehouden en wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, zo maakte de Engelse politie vrijdagmiddag bekend.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er bijstand wordt verleend aan de nabestaanden van de 27-jarige Eindhovenaar. Met zijn drie vrienden was het slachtoffer op weg naar het wereldberoemde muziekfestival Glastonbury.

Het fatale ongeluk gebeurde woensdag volgens de Avon and Somerset Police rond tien voor half zes 's ochtends op de A371 in Wincanton. Dat ligt in het zuidwesten van Engeland. Het slachtoffer zat samen met de 32-jarige bestuurder en nog twee andere mannen van in de dertig in het Citroën-busje toen ze op de vrachtwagen botsten.

Zwaargewonde

De drie mannen die het ongeluk overleefden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is zwaargewond per helikopter naar het ziekenhuis in Bristol gevlogen. Maar hij is buiten levensgevaar en aanspreekbaar.

De andere twee zijn lichtgewond naar een ziekenhuis in de buurt gebracht, maar hebben dat inmiddels verlaten. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar is wel geschrokken, zo schrijft de Engelse politie.

Voetbalclub in rouw

Het slachtoffer uit Eindhoven kwam oorspronkelijk uit het dorp Heusden in de gemeente Asten. Hij voetbalde daar sinds zijn vijftiende bij de amateurclub ONDO. De vereniging heeft vrijdag in een statement laten weten 'verslagen' te zijn door het overlijden van hun keeper.