Man crasht na wilde achtervolging tegen lantaarnpaal

De politie heeft vrijdagmiddag op de Geldropseweg in Eindhoven een man (19) uit het Duitse Gelsenkirchen opgepakt na een wilde achtervolging die eindigde met een crash op een lichtmast. De bestuurder reed in een gestolen auto en werd al achtervolgd in Duitsland. Hij was ook nog eens onder invloed.

De Nederlandse politie nam de achtervolging over toen de bestuurder de grens over kwam rijden. Er mengden zich volgens een woordvoerder van de politie Oost-Brabant veel politie-eenheden in de achtervolging. "De bestuurder reed met hoge snelheid en maakte zich schuldig aan meerdere verkeersovertredingen, zoals het rechts inhalen", vertelt de woordvoerder.

Taser

Eenmaal in de buurt van Eindhoven, nam de bestuurder bij knooppunt Leenderheide de afslag in de richting van Geldrop. Toen de auto over de Geldropseweg scheurde, ramde hij een aanhanger en raakte hij een spiegel van een tegenligger. Daarna knalde hij op een lichtmast. Agenten pakten één iemand op. Bij de aanhouding moesten ze de taser gebruiken.

Waarschijnlijk is de verdachte de bestuurder van de auto. Die was onder invloed. Waarvan kon de politiewoordvoerder niet zeggen. Volgens een correspondent zat er ook een vrouw in de auto. Het is niet duidelijk of ze gewond zijn geraakt bij de crash.