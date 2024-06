Verbod op varend ontgassen, maar handhaven wordt lastig

Vanaf maandag mogen binnenvaartschepen sommige gassen niet meer lozen in de open lucht. Brabantse bestuurders zijn blij met het nieuwe landelijke verbod, maar hebben ook zorgen over de handhaving daarvan.

Dezelfde regels Sinds 2015 is er in de hele provincie Brabant al een verbod op het varend ontgassen. Met dit landelijke verbod gelden straks dus overal in Nederland dezelfde regels en zit je niet meer met de provinciegrenzen op het water, waar de regels kunnen verschillen.

Als een binnenvaartschip zijn lading gelost heeft blijven er nog gassen achter in het schip. Die gassen moeten er uit voordat het schip een nieuwe lading van een andere stof aan boord kan nemen. Tot deze zondag mag een schipper die gassen lozen in de open lucht. Het zogenaamde ‘varend ontgassen’.

Het varend ontgassen is belastend voor het milieu en schadelijk voor de bemanning van de binnenvaartschepen en mensen die aan de rivier wonen. Een van de stoffen die tot vandaag ontgast mogen worden is bijvoorbeeld benzeen. Een kankerverwekkende stof die ook schadelijk is voor de organen en genetische afwijkingen kan veroorzaken. Daarom is het varend ontgassen morgen voor een aantal stoffen niet meer toegestaan. Op 1 juli treedt namelijk de eerste fase van een internationaal verdrag in werking die dit verbiedt. Later dit jaar wordt het verbod uitgebreid met meer stoffen.

Gedeputeerde Hagar Roijackers denkt dat het landelijke verbod ‘zeker gaat werken’. “Het goede is ook dat het niet alleen in Nederland is. We werken in Europees verband samen. Zodat ook bij onze buren, zoals België, dezelfde regels gaan gelden. Daardoor is de sector goed voorbereid op dit verbod.”

Ontgassingsinstallatie in Moerdijk

In de gemeente Moerdijk staan op dit moment de enige installaties in Nederland waar schepen ontgast kunnen worden. Op de vraag of die installaties wel de toenemende drukte aan kan na het verbod, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke: “Het bedrijf gaf laatst in een interview aan dat ze daar niet bang voor zijn.”

“Ze hebben al twee van die installaties. En het duurt wel heel lang voordat een schip ontgast is, maar een derde installatie komt er aan. Ook hebben ze het vermoeden dat er veel minder wissels van stoffen gaan zijn. En als je een stof niet wisselt, hoef je ook niet te ontgassen. Dus de branche zelf zal er wel rekening mee gaan houden”, denkt de burgemeester.

Zorgen om handhaving

Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn er zorgen dat schippers stiekem toch varend gaan ontgassen in de open lucht. De Inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat het lastig gaat worden om die ontgassingen te ontdekken en het verbod te handhaven. Dit komt omdat er geen landelijk dekkend netwerk van zogeheten e-noses zijn, elektrische meetstations. Volgens de inspectie zijn er nog honderden van die meetstations extra nodig. De kosten daarvan bedragen 4,5 miljoen euro en dat geld heeft de inspectie niet. Daarnaast is de verwachting dat er niet genoeg opgeleid personeel is om meldingen op te pakken.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat zegt hierover: “Het is er nog niet allemaal gelijk op maandag 1 juli, maar wel voor de volgende fases die eraan komen. Ze moeten het natuurlijk ook vaststellen. Daar zijn de e-noses voor. Ondertussen heeft de inspectie ook mobiele meetstations, die gericht op plekken neergezet kunnen worden om te kijken of daar toevallig overtredingen zijn. Dat gaat allemaal uitgerold worden de komende tijd”, aldus minister Harbers.