Dronken man zonder rijbewijs crasht met auto en schept lichtmast

Een dronken man crashte zaterdagochtend met zijn auto op de A58 bij de afrit Best. De man verloor in een bocht de macht over het stuur. Tijdens de crash reed hij een lichtmast uit de grond, die belandde op het wegdek.

De brandweer en een ambulance werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen, maar de man hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Geen rijbewijs

De politie hield de man aan. Hij had niet alleen teveel gedronken, maar bleek ook geen rijbewijs te hebben. De op- en afrit van de A58 bij Best werden vanwege de noodzakelijke bergings- en opruimwerkzaamheden afgesloten. Spookrijder

Terwijl de oprit van de snelweg was afgezet, probeerde een automobilist spookrijdend tegen het verkeer in via de oprit de snelweg op te rijden en zo de afzetting te mijden. Dit kon een weginspecteur van Rijkswaterstaat verhinderen. Andere automobilisten negeerden de afzetting op de afrit en reden om de kegels heen omdat ze bij Best de snelweg af wilden gaan.

De auto raakte bij de crash zwaar beschadigd (foto: SQ Vision).