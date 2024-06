'Het is heerlijk vandaag', maar temperatuur neemt een duik

Van deze zaterdag moet je echt even genieten, want hierna slaat het weer om. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend. "Het is heerlijk vandaag."

"Er trekken wel wat sluierwolken over, maar de zon schijnt daar gewoon doorheen", vertelde Berend op de radio. "De temperatuur loopt op naar 24, misschien 25 graden in het oosten van de provincie. Omdat er weinig wind staat, kan het echt warm aanvoelen."

"Enkele stevige onweersbuien in het zuidoosten van het land zijn niet uitgesloten."

In de loop van de middag gaat de bewolking echter vanuit het zuiden toenemen. "Het niet uitgesloten dat het oosten van de provincie 's avonds te maken krijgt met enkele stevige onweersbuien. Ook tijdens de nacht trekken enkele onweersbuien over het zuidoosten van het land. Het is nog onzeker waar die precies tot ontwikkeling zullen komen." Met ingang van zondag laten we volgens Berend de zomerse temperaturen achter ons. "Dan wordt het een graad of 20. Er is dan wel wat meer bewolking aanwezig dan deze zaterdag, maar de zon zal daar af en toe doorheen breken. "

"De temperatuur gaat komende week wat verder naar beneden."