Vrouw (36) haalt uit met golfclub bij tienerruzie

Zowel een vrouw van 36 als een jongen van 15 uit Etten-Leur zijn vrijdagavond aangehouden door de politie. Er kwamen niet alleen politieagenten aan te pas, maar ook handhavers en beveiligingspersoneel moesten helpen met ingrijpen. Nadat de jongen gevochten had met een 13-jarige op de Markt, kwam de vrouw langs om nog wat klappen uit te delen met een golfclub.

De politie kreeg rond kwart over tien een melding dat er twee jongens (13 en 15) aan het vechten waren op de Markt in Etten-Leur. Toen de agenten de ruzie probeerden uit te zoeken wat er nou precies gebeurd was, begon een een vrouw (36) zich ermee te bemoeien. Ze probeerde de 13-jarige jongen te slaan met een golfclub.

Nacht de cel in

Vervolgens moesten zowel de politie als beveiligers en handhaving de vrouw in bedwang houden. De politie wilde haar aanhouden, maar ze werkte niet mee. Ze spuugde op een politieagent, schold de agenten uit en trapte zelfs tegen de ruit van een politieauto. Ze heeft afgelopen nacht in de cel moeten doorbrengen. Ook de 15-jarige jongen is aangehouden.

Waarom de jongens in eerste instantie ruzie hadden, weet de politie nog niet. Volgens een woordvoerder van de politie kon er nog niet goed geluisterd worden naar het verhaal van de 13-jarige jongen, hij moest eerst naar een dokter. Wat de vrouw en de jongen van 15 familie met elkaar te maken hebben, kan de politie niet delen.