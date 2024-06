Man (26) uit Sint-Oedenrode overleden bij hardstyle-festival Defqon.1

Een 26-jarige man uit Sint-Oedenrode is vrijdagnacht overleden nadat hij onwel werd op het festival Defqon.1 in Biddinghuizen. Hij werd meegenomen naar het ziekenhuis en is daar later overleden.

De man uit Sint-Oedenrode raakte rond twee uur vrijdagnacht onwel op het festivalterrein, meldt Omroep Flevoland. Het gaat volgens de politie om een niet-natuurlijke dood. Een misdrijf wordt uitgesloten. Om privacyredenen en uit respect voor de familie wil de politie verder niet ingaan op de doodsoorzaak. De organisatie achter Defqon.1 was niet bereikbaar voor commentaar. Tienduizenden bezoekers

Defqon.1 is het grootste hardstylefestival ter wereld en trekt elk jaar meer dan 60.000 bezoekers naar de Flevopolder. Het vierdaagse festival duurt nog tot en met zondag 30 juni.