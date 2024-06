Agenten geschopt en geslagen na melding over huiselijk geweld

Twee agenten zijn vrijdagnacht mishandeld in een huis in het centrum van Breda. De agenten waren naar het huis gekomen na een melding van huiselijk geweld. Eenmaal in het huis keerde de agressie zich tegen de agenten. Een vrouw (52) en een man (52) zijn aangehouden.

De melding van het huiselijk geweld kwam rond twee uur. Er zou een flinke ruzie gaande zijn in een huis in het centrum van Breda. In het huis werden de agenten geschopt en geslagen. De politie moest een stroomstootwapen gebruiken om de gemoederen tot bedaren te brengen. Aangifte van mishandeling

De agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling. Het stel is aangehouden en zit nog vast. De man en vrouw zullen nog worden verhoord.