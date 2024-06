PSV neemt Sergiño Dest definitief over van FC Barcelona

PSV haalt Sergiño Dest definitief naar Eindhoven. Dat maakte landskampioen PSV zaterdagmiddag bekend. De linksback die werd gehuurd van FC Barcelona tekent in Eindhoven een vierjarig contract tot en met medio 2028. Dest had een belangrijk aandeel in de 25e landstitel van PSV.

Dest speelde vanaf vanaf 21 augustus 2023 op huurbasis in Eindhoven. Een dag na deze bekendmaking speelde hij in het uitduel in de UEFA Champions League tegen Rangers FC (2-2). In totaal kwam hij in 37 officiële wedstrijden in actie voor de Eindhovense ploeg. Daarin scoorde hij twee keer en gaf zeven assists.

Zware knieblessure

Dest kwam 33 keer in actie voor het nationale team van Amerika. In april liep hij een zware blessure op. Daarvan is hij nog aan het revalideren. De linksback zal de komende maanden nog niet aanhaken bij de groepstraining.

Directeur Voetbalzaken Earnest Stewart noemt een unieke situatie. “We hebben het er intern goed over gehad, maar Sergiño heeft ons afgelopen seizoen dusdanig overtuigd dat we de kans om hem definitief over te nemen absoluut niet wilden laten liggen. Hij heeft zoveel kwaliteiten. De nieuwe situatie verandert dat niet."