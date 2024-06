Schoten gehoord bij woonwagenkamp, hulzen gevonden op straat

De politie deed zaterdagnacht onderzoek op een woonwagenkamp aan het Orgelplein in Eindhoven na een melding dat er bij een van de woonwagens schoten waren gehoord. Volgens een 112-correspondent zijn er inderdaad kogelhulzen gevonden. De politie laat weten dat er niemand gewond is geraakt.

"Er is rond en in een van de woonwagens onderzoek gedaan", laat een 112-correspondent weten. "Op straat stonden agenten in extra zware kogelwerende vesten."

'Een aantal mogelijk items aangetroffen'

De officier van dienst van de politie liet weten dat er nog veel onduidelijk is, maar dat er in de woonwagen 'een aantal items is aangetroffen' dat mogelijk interessant is voor de politie. Of er spullen in beslag zijn genomen en of er mensen zijn aangehouden, is nog niet naar buiten gebracht.