Schoten gehoord bij woonwagenkamp, politie vermoedt balorigheid

De politie deed zaterdagnacht onderzoek op een woonwagenkamp aan het Orgelplein in Eindhoven na een melding van een voorbijganger dat er rond middernacht bij een van de woonwagens schoten klonken. De voorbijganger zag bij een van de woonwagens mensen met een vuurwapen.

De politie bevestigt dat er kogelhulzen zijn gevonden. Er is niemand gewond is geraakt. "Vermoedelijk is uit balorigheid in de lucht geschoten en niet gericht op de woonwagen of mensen."

Geen bijzonderheden

De woonwagen is door de agenten doorzocht. Daarbij werden geen wapens of andere bijzonderheden gevonden. Er zijn ook geen spullen in beslag genomen.

Wie verantwoordelijk is voor de schoten, is de politie niet duidelijk.