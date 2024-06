Jeugdigen laten mensen op straat schrikken door te dreigen met neppistool

Een groep jeugdigen liet zaterdagavond rond kwart over elf mensen op de Veestraat in Helmond schrikken door dreigende bewegingen te maken met een pistool. Dit was op camera's te zien. Daarop werd door toezichthouders de politie gewaarschuwd. Agenten spraken de jongen die het pistool op dat moment bij zich had aan en namen dit in beslag.

De jongen werd in de politieauto gezet en naar huis gebracht. daar werden zijn ouders ingelicht over wat hij had gedaan.

'Wij nemen het zekere voor het onzekere'

Het pistool bleek een zogenoemde gelblaster. Het reservoir voor de balletjes was echter van de gelblaster gehaald, waardoor het geheel nog meer leek op een echt vuurwapen. Een gelblaster is op zichzelf is niet verboden, maar kan op basis van de omstandigheden wel verboden zijn, legt de politie uit.

Zo is de gelblaster, al is die nog zo kleurrijk, in het donker niet van een echt pistool te onderscheiden "Als politie gaan we er bij een melding vanuit dat het mogelijk om een echt vuurwapen gaat", legt de politie uit op Instagram. "We nemen dan het zekere voor het onzekere. En echte vuurwapens zijn er in verschillende - ook felle - kleuren."