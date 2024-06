Meermaals gespot, maar niet te vangen: hond Leon is al twee dagen kwijt

Ze hadden al een slecht voorgevoel bij het nieuwe baasje van hun hond Leon. Toch moesten Stijn Donkers uit Lieshout en zijn ex-vriendin Cristiana een nieuw huisje voor hun tweejarige labrador vinden. Hun relatie liep stuk en beiden hadden geen goede plek of tijd voor Leon. Er werd gezocht naar een nieuw onderkomen. Een 65-jarige man uit Son zou de hond in huis nemen. Maar al na een week kreeg Stijn om middernacht een appje van de man. Leon was weggelopen. "Ik was woest. Hoe haal je het in je hoofd om hem zonder lijn uit te laten?"

Via stichting Animal in Need werd een nieuwe eigenaar gevonden. Toch had Stijn al een slecht voorgevoel bij de man. "We lieten Leon en de man een week aan elkaar wennen. Maar afgelopen vrijdag kreeg ik 's nachts een appje van hem. Leon was weggelopen, hij liet 'm uit zonder lijn", vertelt Stijn geëmotioneerd. "Zijn argument was: het is rustig 's nachts, dus het kan best zonder lijn. Ik was woest. Hoe haal je het in je hoofd?"

In alle haast racete Stijn vanuit Lieshout naar Son om mee te zoeken naar Leon. Van twee tot vier in de nacht is hij in de weer om de labrador te vinden, maar zonder succes. De dag erna, om kwart voor zes 's ochtends, kreeg Stijn een belletje van de politie. "Ze hadden Leon gespot aan de Gentiaan in Son, hij zou richting de snelweg lopen."