Hele stad geniet van gratis concert in Gijs' tuin: ‘Zelfs de bbq aangezet'

Zomaar bij iemand achterom de tuin in lopen, een biertje uit de koelkast trekken en genieten van livemuziek zonder dat iemand je wat doet. Het klinkt misschien wat onwennig, maar honderden mensen in Roosendaal deden het zondag. Maar liefst 24 tuinen in de stad werden omgedoopt tot mini-openluchttheater. En iedereen mocht gewoon binnenlopen.

Bij Gijs Bullens in de Burgerhoutsestraat staat de poort wagenwijd open. Op tafel staat chips en zoutjes en een koelbox is helemaal gevuld met drank. “Als we de kans krijgen om een leuk feestje te bouwen, zijn mensen welkom”, vertelt hij enthousiast.

“Ik was bang dat er alleen maar bekenden van me zouden komen, maar er lopen ook allemaal onbekende mensen binnen. Dit is nu de tweede set en het is iedere keer volle bak, dus dat is mooi om te zien”, vertelt Gijs.

Hij gaf zijn tuin op voor het amateurkunstfestival 'Gluren bij de Buren', dat dit jaar voor het eerst ook in Roosendaal gehouden werd. In verschillende tuinen worden optredens gegeven door lokaal talent.

Maar is het niet vreemd om zomaar andermans tuin in te lopen? “Ja, dat is wel even wennen”, zegt Saskia van Leeuwen terwijl ze op een bankje naar het optreden kijkt. “Maar iedereen is zo hartelijk en gastvrij. Dus het went snel.” Haar man Marco vult aan: “Heel leuk ook om eens in andere tuinen te kunnen kijken, het is echt gluren.”

Terwijl aan de andere kant van de wijk de hit Rollercoaster van Danny Vera uit de speakers klinkt, deelt Gijs spareribs uit. “Ze hebben ons uitgelegd: je moet doen alsof het je eigen verjaardag is. Dus ze mogen alles pakken en ik heb zelfs de barbecue aangezet.”

Of hij daar ook nog iets voor terugkrijgt? “Niks moet, alles mag. Er staat een spaarpot, waar je iets in mag gooien. En als mensen er niks in willen gooien, mogen ze vooral lekker genieten.”