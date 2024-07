Laura gaat voor de derde keer naar de Spelen: 'Goud is ons enige doel'

Laura Nunnink is niet de speelster die het hardst schreeuwt of die opvalt door belangrijke doelpunten. Maar de 29-jarige Eindhovense is al jaren een belangrijke kracht van het Nederlands team en HC ’s-Hertogenbosch. De Olympische Spelen in Parijs worden haar derde, al waren de eerste twee nogal bijzonder te noemen. “Van Rio heb ik als reserve het beste gemaakt. En de Spelen in Tokio waren een unieke ervaring."

Met inmiddels 187 interlands is Laura niet meer weg te denken als verdedigende middenvelder uit het Nederlands team. “Toen ik 18 jaar was, debuteerde ik in Zuid-Afrika. Ik vond het toen superspannend, er speelden meiden in Oranje die ik alleen van televisie kende. De Laura van toen was een timide jonge vrouw die vooral hoopte niks fout te doen. In de loop der jaren is mijn rol natuurlijk veranderd en ben ik in het team gegroeid.”

In 2016 reisde ze als reserve mee naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. “We zagen het team bijna elke dag bij elke wedstrijd en training maar daarbuiten hadden we ook tijd om andere dingen te doen en andere sporten te bezoeken. Doordat je als reserve niet in het olympisch dorp overnacht en niet continu bij het team bent, ben je wat meer op jezelf aangewezen. Zo zaten we op de tribune bij het zwemmen waar Michael Phelps in actie kwam. Die reserverol was balen, maar we hebben er het beste van gemaakt.”

Vijf jaar later in Tokio maakte ze wel onderdeel uit van de olympisch kampioen. “Het voelde totaal anders dan Rio. Toch was de sfeer in Tokio vanwege corona heel raar. Er waren geen toeschouwers, erg jammer. Je ervaringen wil je bijvoorbeeld graag met je ouders delen, die hebben mijn hele loopbaan van dichtbij meegemaakt. Doordat je met z'n allen echt in een bubbel zat, ervaarde je alles heel bewust en was je continu met elkaar.”