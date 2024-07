Woensdag wordt best regenachtig en fris, daarna stijgt temperatuur weer

De temperatuur gaat de komende dagen dalen naar 16 tot 18 graden. Daarbij is het redelijk wisselvallig. Vooral woensdag wordt best regenachtig, vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen. Maar daarna stijgt temperatuur weer wat.

Deze maandag wordt volgens Floris al met al niet zo'n heel slechte dag. "De zon schijnt maandagochtend op uitgebreide schaal in de provincie, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. De komende uren gaat de bewolking vanuit het noordwesten op steeds meer plaatsen toenemen. Uit dit dikke wolkendek kan af en toe een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog." De temperatuur is aan de lage kant voor de tijd van het jaar, met een graad of 20. "Er staat daarbij niet al te veel wind uit westelijke richting."

"Echt warm zomerweer zit er helaas voorlopig niet in."