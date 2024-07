Hilde zong op vrijgezellenfeest duet met Douwe Bob: 'Ik wist nergens van!'

Het zal je maar gebeuren: tijdens je vrijgezellenfeest live een duet mogen zingen met Douwe Bob tijdens het evenement Spoorpark Live in Tilburg. Het overkwam Hilde van Gompel (39) uit Reusel afgelopen weekend. Een verrassing die geregeld was door haar zussen.

"Ik ga trouwen in augustus en ik wist dat afgelopen weekend mijn vrijgezellenfeest zou zijn", blikt Hilde terug. Van het stiekeme plannetje van haar zussen en een vriendin was ze echter niet op de hoogte. "Zij hadden achter mijn rug om Douwe Bob een berichtje gestuurd met de vraag of hij een duet met mij zou willen doen."

Haar zussen kozen voor Douwe Bob omdat ze wisten dat Hilde deze zanger leuk vindt. "En omdat wij dachten dat hij hier misschien wel in voor zou zijn." In eerste instantie kwam er echter geen reactie van Douwe Bob. "Toen hebben mijn zussen een filmpje gestuurd waarop ik aan het zingen was, zodat hij kon zien dat ik vaker op niveau heb gezongen. Vervolgens reageerde hij: 'Gaan we regelen'."

Hilde heeft al jaren ervaring als zangeres. Zo behoorde ze zeven jaar tot de Belgische band Swizzle en maakte ze jarenlang deel uit van een coverband. Ook heeft ze ooit tijdens het evenement Neterpop in Netersel het nummer 'Doekoe' gezongen met Def Rhymz. Maar op zo'n groot podium als Spoorpark Live had ze tot afgelopen weekend nog nooit opgetreden.

"Ik wist intussen nergens van!", vertelt Hilde. "Ik had wel de opdracht gekregen van mijn zussen en onze vriendin om dit liedje, 'Hold Me', in te studeren, omdat ik - zo zeiden ze - dit als straatmuzikant zou moeten spelen tijdens mijn vrijgezellendag. Ik zag de noodzaak van dat instuderen niet echt in. Als straatmuzikant hoef je het toch niet echt heel goed te kunnen. Ik kende het liedje ook al, ik heb het vaker gehoord. Het is ook niet echt een moeilijk nummer, maar ik heb op verzoek van mijn zussen toch nog maar even de tekst van tevoren gelezen. Maar als ik dit had geweten..."

Lachend: "Misschien was het maar beter dat ik niet wist dat dit eraan zat te komen, anders was ik misschien heel zenuwachtig geweest. Nu hoorde ik net van tevoren dat ik dit duet met Douwe Bob mocht doen. Dus zette ik meteen de knop om, en ik had toch al de nodige drankjes op!"