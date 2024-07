Varken ontsnapt op trouwdag eigenaren en raakt op ramkoers met agent

Op de Langenboomsteweg in het dorpje Zeeland besloot een varken afgelopen nacht om de stoute schoenen aan te trekken. Figuurlijk dan. Het varken was ontsnapt uit een boerderij in de buurt en liep los rond. Agenten zijn met het varken terug naar de eigenaar gewandeld – wat nog bijna misging ook.

De twee agenten die het varken vonden, wisten aanvankelijk niet waar het varken thuishoorde, legt een agent van de politie van Maashorst en Boekel uit. Na wat politieonderzoek werd de eigenaar alsnog gevonden. Het dier 'woonde' in de buurt, zo bleek. "De eigenaren waren erg geschrokken, maar vonden het uiteindelijk ook wel erg komisch, gezien dit gebeurde op het jubileum van hun trouwdag", vertelt de betrokken agent lachend. Hij en een andere agent besloten vervolgens om het varken zelf terug te brengen. Dat ging nog bijna mis, want al wandelend werd een van de twee agenten uit het niets geramd door het dier. De agent kon de 'aanval' ontwijken. Het dier is uiteindelijk veilig en wel teruggebracht naar de boerderij.