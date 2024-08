Taalcafé Eindhoven zit elke week overvol met expats en vluchtelingen

De regio Eindhoven wordt steeds internationaler en dat merken ze maar al te goed bij het taalcafé in de bibliotheek. Steeds meer expats en vluchtelingen komen hiernaartoe om de Nederlandse taal te oefenen en om over onze gebruiken te horen. “Het gaat bijvoorbeeld over het klagen over het weer. Hoe Nederlands dat is”, zegt Annet Alberti. Ze is coördinator van het taalcafé.

“Afgelopen jaar hebben we 10.000 internationals geholpen met zaken die geregeld moeten worden", zegt Olivia van den Broek van het Holland Expat Center in Nederlands met een Amerikaans accent. "Ze hebben hier een BSN-nummer of een werkvergunning gekregen.”

Eindhoven heeft inwoners uit 190 verschillende landen. Ieder jaar melden zich vele expats bij het Holland Expat Center South in het centrum van de stad. Daar krijgen ze dikke informatiegidsen over Brabant en over Eindhoven.

De deelnemers moeten er vroeg bij zijn want het bordje ‘vol’ staat er al voordat de les begint. Ramya Balasubramani uit India heeft deze ochtend op tijd een plekje gevonden. Ze is nu anderhalf jaar in Eindhoven. Ze is blij met het café. "Hier kan ik Nederlands oefenen. Met andere mensen spreken.”

Dat Nederlands spreken doen ze bij het succesvolle taalcafé in de bibliotheek. Vijf jaar geleden begon het met een klein clubje, maar inmiddels zit het taalcafé in Eindhoven overvol.

Het oefenen van de Nederlandse taal kan ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij de bakker. Maar dan wordt er al gauw in het Engels geantwoord, zo is de ervaring. Bezoekers vinden het fijn dat het Taalcafé een veilige omgeving is waar ze de ruimte voelen om ook foutjes te kunnen maken.

De zestig internationale bezoekers gaan in groepjes samen oefenen, onder begeleiding van een vrijwilliger. “Expats, partners van expats, vluchtelingen. Iedereen die niet zeker is van zijn Nederlands komt hier", zegt coördinator Annet Alberti. "Ook mensen die al jaren hier wonen maar nooit echt geoefend hebben om de Nederlandse taal te spreken.”

Ma Cherie Cortez uit de Filippijnen volgde een taalcursus Nederlands. Ze leerde alleen het lezen en schrijven. "Ik moet oefenen om met iedereen te kunnen praten. Ik heb veel over de Nederlandse gewoonten geleerd. De verjaardagskalender in de wc vind ik een beetje raar. Dat is een verschil met mijn land.”

Thao Nguyen uit Vietnam spreekt in het dagelijks leven alleen Engels. Ze woont al acht jaar in Nederland en ze wil graag de taal spreken. “Ik ben voor mijn studie naar Nederland gekomen. Alles ging in het Engels. Ik werk nu als softwareontwikkelaar en daarbij spreken we ook elke dag Engels. Ik vind het niet fijn dat ik niet goed Nederlands spreek. Het taalcafé is heel nuttig voor mij.”

In het taalcafé behandelen ze elke week een ander thema. Bijvoorbeeld hoe je bij de bushalte een praatje kunt maken. “Het is geen school of les, maar het is echt samenkomen en samen praten over bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld Koningsdag: wat is dat? Waarom vieren we dat?," zegt coördinator Alberti.

Al dertig vrijwilligers stuurt coördinator Annet Alberti aan. Inmiddels zijn er op meer plekken in de regio Eindhoven taalcafés geopend. Als de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven doorgaan, komen er nog eens 20.000 medewerkers naar deze regio. Daar zitten dan veel kenniswerkers uit het buitenland bij. Het taalcafé moet dan nog verder uitbreiden. "Het zit vol dus wel zullen wel moeten", zegt coördinator Alberti. "Uitbreiden staat zeker in de planning.”