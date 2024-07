Boten bouwen en roeiwedstrijdje houden om dorpsbewoners te verbinden

De dames van roeivereniging De Vijf Zalmen uit Giessen-Rijswijk peddelen hard op de Boven-Merwede. Het water spat omhoog tegen hun zelfgebouwde roeiboot, waarmee ze zaterdag deelnemen aan de derde editie van de Altena Regatta: een roeiwedstrijd die de Altenaren met elkaar moet verbinden.

De zon staat al hoog aan de hemel als de vier dames om acht uur 's ochtends één voor één in hun roeiboot stappen. Om wederom een gouden plak te bemachtigen, trainen ze nog een laatste keer in Woudrichem voor de Altena Regatta, die zaterdag plaatsvindt bij 't Dijkje in Rijswijk.

Hun houten roeiboot, een Schotse skiff, hebben De Vijf Zalmen – een verwijzing naar de drie vissen op het wapen van Rijswijk en de twee op dat van Giessen – zelf gebouwd. De gemeente Altena financiert namelijk, samen met de Rabobank, een bouwpakket. “De Altena Regatta bestaat niet alleen uit samen roeien, maar ook uit samen bouwen en samen onderhouden,” legt gemeentewoordvoerder Annely Peskens uit.

Het volgt het idee van het Schotse community building. Het bouwen van roeiboten zorgt daar voor meer verbondenheid tussen inwoners. Dat was in de gemeente Altena ook nodig, na de fusie van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem in 2019.

Inmiddels hebben een aantal kernen in Altena een eigen skiff. “De kennis van het bouwen van een boot, verbeteren en doorontwikkelen wordt tussen de verschillende bouwers uitgewisseld,” vervolgt Peskens. “Het is een van de icoonprojecten van de fusie.”