Stadskantoor Den Bosch korte tijd dicht om dreiging

Het stadskantoor van Den Bosch is maandagmiddag korte tijd gesloten geweest om een dreiging. Dat bevestigen de politie en de gemeente na berichtgeving door het Brabants Dagblad.

"Er is gecommuniceerd om uit de buurt te blijven van de ramen en dat is gebeurd", zegt de woordvoerster. Volgens haar was het pand in het centrum van de stad zo'n twintig tot dertig minuten dicht.

Om wat voor dreiging het ging, is niet bekend. De politie wil er weinig over kwijt. Een woordvoerder zegt dat er een melding was binnengekomen van een verdachte situatie. De melding was volgens hem "niet dusdanig acuut dat wij er urgent en reëel iets mee moesten".