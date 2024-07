Opknappen van je oude sneakers is goed voor je portemonnee én de planeet

Ze zijn vies en ze ruiken al behoorlijk muf: je oude sneakers zijn eigenlijk hard op weg naar de prullenbak. Maar dat is niet nodig, want met een beetje liefde en aandacht knap je ze zo weer op. Tijdens de workshop 'Sneakers Cleanen' worden meegebrachte gympies weer nieuw leven ingeblazen. En dat is goed voor je portemonnee én de planeet.

Wethouder Peter Bakker trapte maandag de eerste activiteit van de Zero Waste Week in Breda af, een festival over leven en ondernemen zonder verspilling en afval. Maar voor de workshop 'Sneakers cleanen' was hij het belangrijkste vergeten. "Mijn oude sneakers liggen nog thuis", bekende hij eerlijk. "Terwijl ik er bergen van heb liggen."

De wethouder is niet de enige. Oude, vuile sneakers verdwijnen bij veel mensen al snel onderin de kast of in de afvalbak. En dat is helemaal niet nodig, zegt Elisah Pals, initiatiefnemer van Zero Waste Nederland en klimaatburgemeester van Breda. "Door je sneakers goed schoon te maken, doe je er langer mee", vertelt ze. "Je hebt er dus langer plezier van. Vooral bij je lievelingsschoenen is dat fijn. Maar je hoeft ook minder snel nieuwe te kopen, dus bespaar je geld."

Daarnaast helpt het schoonmaken van je oude gympen ook het milieu. "Het is een vorm van afvalpreventie", vervolgt ze. "Alles wat je niet afdankt, belandt namelijk niet op de afvalberg."

Ondertussen is wethouder Bakker door Hilda Vliegenthart, directrice van gastheer De Nieuwe Veste, uit de brand geholpen. Die had die ochtend nog snel wat oude gympies van haar 15-jarige zoon Tobias gekaapt. De wethouder ontfermt zich over de linkerschoen en zijzelf pakt de rechter.