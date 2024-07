Vrachtwagen met pech veroorzaakte flinke file op A58 bij Oirschot

Op de A58 van Breda naar Eindhoven ontstond dinsdagochtend een flinke file vanwege een vrachtwagen met pech bij Oirschot. De rechterrijstrook werd afgesloten, maar werd rond kwart over negen weer vrijgegeven.

Verkeer werd tot kwart over negen omgeleid. Maar nu de rijstrook weer vrij is, neemt de file langzaam af.

