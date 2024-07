Efteling gaat wachtrijen te lijf met digitale volgnummertjes

Urenlang in de rij staan wachten voor een attractie is straks verleden tijd als het aan de Efteling ligt. Het pretpark is een test gestart waarbij bezoekers digitaal een volgnummertje krijgen voor een denkbeeldige wachtrij. De proef loopt momenteel bij de Droomvlucht. Als die slaagt, volgen andere attracties en hoeven bezoekers niet langer fysiek in de wachtrij te staan.

Urenlang op je benen staan, huilende kinderen en mensen die voordringen. Van wachten in de rij wordt niemand vrolijk. Bezoekers van de Droomvlucht hoeven deze beproeving niet langer te ondergaan. De Efteling is deze zomer namelijk een proef gestart waarbij bezoekers voortaan digitaal kunnen wachten, Speciaal systeem

Met een speciale Efteling-app kunnen bezoekers digitaal aansluiten in de rij voor Droomvlucht. Daarbij moeten ze aangeven met hoeveel personen ze willen komen. Fysiek in de rij staan, is niet meer nodig. En dat heeft zo zijn voordelen. Bezoekers kunnen, terwijl ze wachten op hun toegang tot de Droomvlucht, alvast genieten van andere attracties. Zodra iemand 'aan de beurt is' bij de Droomvlucht, wordt er een melding verstuurd. Hufterproof is het systeem ook. Zo moet een speciale QR-code worden gescand door een medewerker voordat een bezoeker naar binnen mag. Volk van Laaf

Het virtuele wachten is een van de aanpassingen waarmee de Efteling het leuker wil maken voor de bezoekers. Helemaal nieuw is het niet. Eerder werd de virtuele wachtrij al uitgetest bij de monorail bij het Volk van Laaf, bij De Oude Tufferbaan en bij Carnaval Festival. Voor mensen die van gewoontes houden, is er geen nood aan de man. Bezoekers kunnen nog steeds ouderwets in de rij staand of hangend wachten.