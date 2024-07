Bijzondere wolk zorgt voor verbazing: 'Het lijkt wel een engel!'

Verschillende mensen in Schijndel en Eindhoven keken maandagavond vreemd op van wolken die ze zagen. Die wolken hadden een tornado-achtige vorm. Weerman Floris Lafeber vertelt wat het is.

Antwan zag de wolk rond halftien 's avonds in Schijndel. Hij vond hem heel apart. Ook Eliyan, die de wolk in Eindhoven waarnam, vond het maar vreemd. "Hebben dit soort wolken ook een naam?", vroeg Dave zich af op social media. "Een soort Bob Ross-veeg?" Willeke reageerde: "Het lijkt wel een engel!"

Maar dat is het niet, vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. "Dit is een virga. Dit zijn ijskristalletjes die uitsneeuwen en de grond niet raken. Deze druppels verdampen onder de wolk die is ontstaan." Dit gebeurt wanneer de lucht onder de wolk erg droog is. Het is een fraai beeld, maar volgens de weerman geen uitzonderlijk fenomeen.

Regengebied

Helaas had Floris dinsdagochtend in het radioprogramma KEIgoedemorgen weinig leuk nieuws over het weer. "Er trekt een gebied met regen vanuit het westen oostwaarts over het land. Al heeft onze provincie daarbij wel de beste papieren van heel Nederland. In de rest van het land regent het best behoorlijk. Bij ons is de vorm van regen wat lichter, zeker als je dit vergelijkt met Gelderland, Utrecht en Noord-Holland. De temperatuur is daarbij wat aan de lage kant voor de tijd van het jaar, maximaal 18 graden."

Woensdag levert de temperatuur volgens de weerman nog wat verder in. "Dan wordt het hooguit 15 of 16 graden. Ook dan trekt een regengebied vanuit het westen oostwaarts over het land. Dat wordt echt een dag om snel te vergeten. Er staat ook af en toe een stevige wind uit westelijke richting. Het lijkt eerder op herfst dan zomer."