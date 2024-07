Eindmusical of Oranje: het wordt allebei enorm spannend

De zenuwen gieren dinsdag door de lijven van de leerlingen van groep acht van basisschool De Regenboog in Schijndel. Traditioneel staat de eindmusical op het programma en dat vinden de meeste leerlingen 'rete-spannend'. Even leek de wedstrijd van het Nederlandse voetbalelftal vanavond om zes uur roet in het eten te gooien. Maar daar hebben ze bij de Regenboog iets op gevonden: de musical begint gewoon een uur later. Vooraf kijken ze met z'n allen op een groot scherm naar Oranje.

Voor de leerlingen van groep 8 is er geen ontsnappen aan de eindmusical van de basisschool. En laat die nou net als titel hebben: De engste musical ever. Juffen Lidy Toelen en Sanne Kuijpers moeten alles doen om de artiesten in toom te houden. Naast de generale repetitie, staat overdag ook de voorstelling voor de medeleerlingen op het programma. "Nu zien ze er relaxed uit, maar de echte spanning volgt pas vanavond," weet juf Lidy uit ervaring.

"Het is een leuke musical met veel grappige rollen."

Over de inhoud van de musical willen de juffen en de artiesten vooralsnog weinig kwijt. "Het is een leuke musical. Er zijn veel grappige rollen, zoals Handje en de Familie Adams. Ik denk dat er veel gelachen gaat worden," vermoedt juf Sanne. Bij De Regenboog staat alles onder hoogspanning. Behalve de eindmusical, moet eerst Oranje aan de bak tegen Roemenië. "Door de resultaten moet Oranje al om zes uur spelen. De musical zou om halfacht beginnen. Daardoor hebben we de musical verplaatst naar halfnegen. Van tevoren kijken we op een groot scherm samen naar de wedstrijd," vertelt Sanne.

"Ik moet wel proberen mijn lach in te houden."

Achter de schermen is het een komen en gaan van artiesten. Kite speelt in de musical de rol van rapper Frank, compleet met zonnebril en gouden ketting. Samen met een tweede rapper wil hij de zaal helemaal plat spelen. "Het geeft een kick. Ik moet wel proberen mijn lach in te houden." Justin speelt op jonge leeftijd al de rol van Mark, vader van twee kinderen. Ook mag hij in de escaperoom spelen. "Best wel vet. Ik vond het erg leuk om deze hoofdrol te spelen. Het is ook spannend. Verder moet ik gewoon doen, dan gaan de zenuwen vanzelf weg."

"Het advies aan de Oranje-spelers: gewoon normaal doen."

Over de rol van Handje die Milan speelt, wordt heel geheimzinnig gedaan binnen de groep acteurs. "We hebben veel gerepeteerd. Het is een grappige rol. Wat ik doe om mijn zenuwen in bedwang te houden? Goed eten, slapen en gewoon normaal doen." Misschien is dat ook wel een goed advies van Milan aan de Oranje-spelers: "Gewoon normaal doen." Om een rol te krijgen in de eindmusical moesten de kinderen een heuse auditie doen. "We hebben een briefje ingevuld met een top 5. Ik kreeg de rol van Woensdag," vertelt Mirte. "Woensdag was veel alleen en wilde graag vriendinnen hebben. In het echt zijn het ook mijn vriendinnen. Dus dat was makkelijk spelen." En geen eindmusical zonder een slotlied. Zo ook bij De engste musical ever. Een tipje van de sluier: iets met een Zweedse popgroep. Dat wordt dus lekker scoren bij de vaders en moeders. Nu maar hopen dat het Nederlands elftal de klus tegen Roemenië binnen negentig minuten kan klaren. Verlenging of strafschoppen? Daar willen de juffen nog even niet aan denken.

De engste escape ever.

De eindmusical van basisschool de Regenboog.