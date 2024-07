Uitbreidingsplannen Defensie desastreus voor Mario: 'Het is belachelijk'

Ze woont er al 35 jaar. Maar hoe lang nog is de vraag. Aan de rand van het natuurgebied De Verborgen Raamvallei tussen Cuijk, Grave en Mill staat de tot woning omgebouwde boerenschuur van Mario de Groot. Waar zij 35 jaar geleden haar oog liet vallen op de ongerepte natuur, doet Defensie dat nu ook. Maar dan met het doel om er een explosieven-oefenterrein van te maken. "Het is een belachelijk plan."

Defensie heeft ruimte nodig. Veel ruimte. De veranderende situatie in de wereld en op het Europese continent in het bijzonder hebben ervoor gezorgd dat er voor het eerst in zo'n 30 jaar weer flink wordt geïnvesteerd in de krijgsmacht.

Want dat Defensie op zoek is naar ruimte wist Mario wel. In Reek, een paar kilometer verderop, ligt namelijk al een explosieven-oefenterrein. "Dat ze dát misschien willen uitbreiden, kan ik nog begrijpen. Maar dat is Reek, niet Langenboom. Een 'uitbreiding' tot in een natuurgebied, waar 30 jaar in is geïnvesteerd, dat komt als een donderslag."

Verbijsterend vindt Mario het ook dat het natuurgebied De Verborgen Raamvallei net een paar jaar af is. "Daar is heel veel tijd, geld en energie in gestoken om dat natuurgebied zo te krijgen. We hebben met onze eigen ogen gezien hoe het langzaam is gegroeid. Het is toch idioot dat daar straks jeeps en tanks doorheen zouden moeten denderen?"

Afgelopen week bezocht ze de informatieavond van Defensie in Waalwijk, in de hoop daar antwoorden te krijgen. Die kreeg ze niet. "Defensie blijft benadrukken dat deze plek een voorkeurslocatie is en dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Die komt pas later in 2025. Het voelt alsof we allemaal maar rustig moeten gaan slapen."

Defensie heeft inderdaad voor de uitbreiding van het oefenen met explosieven acht locaties op het oog, van Noord-Groningen tot aan Reek. Welke locatie uiteindelijk de voorkeur krijgt, hangt af van allerlei onderzoeksresultaten. Welke impact heeft het op de omgeving? Hoe verhouden de plannen van Defensie zich tot de andere plannen van de provincie, zoals woningbouw en natuurherstel? De keuze is nog niet gemaakt.