Explosief gevonden in voortuin van huis, wordt ergens anders vernietigd

Op de Looveltlaan in Oss is dinsdagmiddag een explosief gevonden. Dat laat de politie Oost-Brabant weten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) haalt het explosief weg om het op een andere plek te vernietigen.

De explosievenverkenner van de politie haalde de EOD erbij om onderzoek te doen nadat er een voorwerp was gevonden bij een huis. De straat is voor zo'n 50 meter afgezet, maar als de EOD er klaar is, wordt de afzetting opgeheven.

Wel kan het volgens een politiewoordvoerder zo zijn dat een deel van de straat afgesloten blijft voor sporenonderzoek. Mensen hoefden hun woning niet te verlaten, maar 'voor een paar direct aanwonenden betekent het dat zij achterin hun huis moeten blijven', zegt de politie.

Hoe het explosief in de voortuin terecht is gekomen, is onduidelijk. "Wij onderzoeken wie het daar heeft achtergelaten en vooral ook waarom", laat de politie weten. De politie roept mensen op om informatie en camerabeelden te delen.