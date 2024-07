Actievoerders onderbreken raadsvergadering met pro-Palestina leuzen

De raadsvergadering in Eindhoven is dinsdagmiddag kort na de opening alweer gestaakt. Een handjevol demonstranten kwam de raadszaal binnen om actie te voeren tegen de oorlog in de Gaza-strook en weigerde te vertrekken.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem verzocht de demonstranten tot drie keer toe de zaal te verlaten, maar de demonstranten weigerden hieraan gehoor te geven. Het Eindhovense stadsbestuur en de raadsleden verlieten toen zelf maar de zaal. Het groepje demonstranten is blijven zitten en roept het stadsbestuur op om zich uit te spreken voor een staakt-het-vuren in Gaza en de Palestijnse staat te erkennen. "Eindhoven schande, bloed aan je handen", zo klonk het. Volgens de demonstranten zou een verklaring van de de gemeente Eindhoven tegen het geweld een belangrijke symbolische waarde hebben. Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd: