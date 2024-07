PSV begint aan nieuwe seizoen: ‘Er gaat gejaagd worden op ons’

PSV is de landskampioen en ook voor komend seizoen de favoriet voor de titel. Dat brengt extra druk met zich mee en dat besef leeft ook bij de club. Achterover leunen en hetzelfde doen is geen optie voor trainer Peter Bosz. Eerst is het zaak de selectie nagenoeg bij elkaar te houden.

“Maar het zal dan nog beter moeten dan vorig jaar. Als we hetzelfde gaan doen, dan worden we geen kampioen. Afgelopen seizoen was geweldig, maar er wordt nu op ons gejaagd. Dat brengt toch een ander soort druk met zich mee. De tegenstanders kennen ons plan en daar zullen wij ons tegen moeten wapenen.”

Met een enkele bui die over Eindhoven trok, stonden de spelers en Peter Bosz weer op het trainingsveld van De Herdgang. De Eindhovense club begint aan een seizoen dat wederom moet eindigen met een feestje op het stadhuisplein. “Dat is het doel,” is Bosz duidelijk.

Ook aanvoerder Luuk de Jong waakt ervoor dat iedereen bij PSV er nu gemakzuchtig over gaat denken. “Het grootste gevaar komend seizoen is dat we gaan denken dat de noodzaak om kampioen te worden er nu minder is na de titel van vorig jaar. We moeten absoluut niet gemakzuchtig worden. Wat we vorig jaar gepresteerd hebben was uniek. Maar het is nog unieker als we het twee keer achter elkaar presteren.”

Volgens de spits zijn de voorwaarden in ieder geval gecreëerd door de club. “Het fundament staat en daarop moeten we doorbouwen. We willen nog beter worden. Daar zullen we als ervaren jongens bovenop zitten."

Een nieuwe landstitel moet bereikt worden en het liefst met nagenoeg dezelfde selectie. “We willen zoveel mogelijk jongens behouden voor PSV. Als dat lukt, hoef je ook minder te halen. Natuurlijk zijn er al jongens weggegaan en gaan we die vervangen. Maar dat is de taak van Earnest Stewart (technisch directeur, red.). Die laat mij voorlopig lekker met rust."