Patrick traint acht wereldtoppers: 'Alleen heen en weer zwemmen is saai'

Acht zwemmers die in Brabant wonen en trainen, komen in actie tijdens de Olympische Spelen. Onder hen serieuze kandidaten voor een medaille. Hun trainer Patrick Pearson doet er alles aan om de topzwemmers in Parijs binnenkort te laten excelleren. Hij vergelijkt zijn werk met een stratenmaker. “In de ochtend ligt er nog geen steen, maar aan het einde van de dag zie je een straat. Ik vind het mooi om iets te creëren.”

Sam van Nunen en Stan Pijnenburg zijn de echte Brabanders in de selectie, maar ook Marrit Steenbergen, Maaike de Waard, Kim Busch, Janna van Kooten, Imani de Jong en Nyls Korstanje wonen op loopafstand van het Pieter van den Hoogenband zwemstadion of in de omgeving van Eindhoven. Patrick zegt: “Allemaal wereldtoppers, waarbij ik probeer mijn aandacht zo goed mogelijk te verdelen.” “Mijn belangrijkste doel is dat de zwemmers hun beste prestatie van het seizoen leveren. Een medaille zou de ultieme beloning zijn, hoewel ik niet kan beïnvloeden wat de rest doet. Het is vooral belangrijk om rustig te blijven en je eigen ding te blijven doen.” Tot aan Parijs vraagt Patrick in het High Performance Center in Eindhoven niet het uiterste van zijn zwemmers. “De hele diepe vermoeidheid in sommige trainingsfasen vermijden we nu. Het gaat vooral om rust bewaren en je ding blijven doen, met kort en intensief werk om snelheid te krijgen en vol te houden. We willen dat zwemmers mentaal fris zijn, lekker in hun vel zitten en presteren wat ze kunnen.”

"Alleen maar op en neer zwemmen is saai."

Hij werkte onder andere met Ranomi Kromowidjojo, heeft nu meerdere wereldtoppers onder zijn hoede en verwacht veel van de nieuwe talenten. Het geheim van topzwemmers opleiden is volgens hem het trainingsproces boeiend maken. “Alleen maar op en neer zwemmen is saai. Je moet ervoor zorgen dat het interessant is voor de sporters. Mijn taak is niet de hele dag langs het zwembad staan; we zijn bijvoorbeeld continu bezig met innovatie en willen de concurrentie te slim af zijn.” “Zo zijn we de laatste vier jaar bezig met een 3D-analyse. Met een lampje op een vingertop krijgen we een beeld van de bewegingsslag. Op basis van data kunnen we iets zeggen over hoe effectief de slag is. Ook werken we heel specifiek aan de techniek bij het start- en keerpunt. Het samenwerken en het maximale uit de sporter halen, dat vind ik het mooie van deze baan. Ik hoop dit ook de komende olympische cyclus bij de Nederlandse ploeg te mogen blijven doen.”

"Iedereen is veilig en mag zichzelf uiten."