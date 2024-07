Auto crasht tegen huis, bestuurder via kofferbak uit auto gehaald

Een auto is dinsdagnacht gecrasht en op een huis gebotst naast de Schijndelsedijk in Boxtel. Dit gebeurde rond kwart over vijf.

De bestuurder van de auto verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. De auto kwam na het rammen van het huis op zijn kant tot stilstand.

Van de auto bleef na de crash in Boxtel weinig over (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

Traumaheli

Diverse hulpdiensten werden opgeroepen. Onder meer een traumaheli kwam naar de plaats van de crash. De brandweer heeft de gewonde automobilist via de kofferbak uit de auto gehaald.

Foto: Noël van Hooft

Inspectie

De bewoners zijn uit hun huis gehaald en mogen niet terug voordat het huis door een bouwkundige is onderzocht. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto mee te nemen.

De bewoners zijn uit hun huis gehaald en mogen niet terug voordat het huis door een bouwkundige is onderzocht (foto: Sander van Gils/SQ Vision).