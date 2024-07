Willy en René: 'Turkije wordt een walk-over voor Oranje'

Het zijn de (ex-)PSV'ers die het doen voor het Nederlands Elftal. Willy en René van de Kerkhof zagen PSV'er Jerdy Schouten opnieuw uitblinken op het Oranje-middenveld en voormalige PSV'ers Xavi Simons, Donyell Malen en Cody Gakpo heel bepalend zijn. Vooral over Gakpo is Willy razend enthousiast. "Je ziet dat hij bij Liverpool met de allerbeste spelers traint en speelt. Geef hem nog een jaar of twee en hij groeit door naar de absolute top."

Oranje heeft door de 3-0 zege op Roemenië niet alleen de laatste acht van het EK gehaald maar ook duidelijk het chagrijn van zich afgespeeld. "Het was een heerlijke wedstrijd", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Alleen duurde het veel te lang voor het 2-0 werd waardoor het een wedstrijd bleef. En we nemen de corners veel te slecht." Buiten dat is er alleen positiviteit en optimisme bij de gebroeders. "Ik zie ze de finale wel halen, misschien wel tegen Duitsland", zegt René. Die kwartfinale tegen de Turken wordt sowieso een walk-over."

"Niet zeiken maar voetballen."

De gebroeders denken dat Koeman de ideale elf nu wel heeft gevonden. "Ik zou alleen wel met Malen rechtsvoor beginnen in plaats van Bergwijn", tipt René aan de bondscoach. Willy constateert dat Xavi Simons zijn plek op nummer tien nu ook heeft gevonden. "En hij snapt eindelijk dat hij gewoon moet voetballen. Niet dat gejank en dat zeuren om gele kaarten... Nee, gewoon voetballen!" Maar de echte man van de wedstrijd vonden zij toch Gakpo. "Die bal die hij bij de eigen zestien oppikt en dat hij dan helemaal opstoomt naar het Roemeense doel en nog bijna scoort", zegt Willy vol bewondering. "En dan die goal die hij weer maakt. De verdedigers weten dat hij naar binnen komt en op doel schiet maar ze weten nooit wanneer hij dat doet." Waar Willy Gakpo de wereldtop ziet halen, is René iets gereserveerder. "De wereldtop dat was Messi en Ronaldo. Maar Europese top dat haalt ie wel en dan zien we wel verder."

"Gewoon weer kampioen."

Intussen is PSV zonder internationals alweer aan de voorbereiding begonnen. "Ik heb al vaker gezegd dat er bijna niemand weggaat bij PSV en dat zou me ook niks verbazen. Misschien doen Bakayoko en Veerman er goed aan om nog een jaartje te blijven. En ik zeg het nog een keer: Schouten mag alleen weg voor 100-miljoen!" Daarmee hoeft de vraag wie er komend jaar kampioen wordt, niet meer te worden gesteld. "Wat een domme vraag: PSV natuurlijk."