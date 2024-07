Vrachtwagen op spoor zorgt voor directe sluiting van spoorwegovergang

Om ongelukken te voorkomen heeft de gemeente Vught de spoorwegovergang aan de Loonsebaan dinsdag per direct gesloten. De afsluiting zorgt voor verkeersoverlast, maar de gemeente noemt de maatregel 'onvermijdelijk'.

Het ging dinsdagmorgen bijna mis. Een vrachtwagen kwam in de problemen op de overweg. Op dat moment kwam er ook een trein aan. De overweg ging al dicht.

Een medewerker van ProRail was ter plaatse en merkte de gevaarlijke situatie op. Na een melding van de medewerker kon de meldkamer de naderende trein op de hoogte stellen. De machinist kon de trein stoppen en zo kon een ongeluk net op tijd worden voorkomen.

"We hebben tegen de gemeente gezegd dat er een gevaarlijke situatie was en dat ze er iets mee moesten", vertelt een woordvoerder van ProRail. "Zij hebben toen heel snel gehandeld en gekozen om de spoorwegovergang te sluiten. De veiligheid staat voorop."

Onoverzichtelijk

De overgang is onoverzichtelijk door meerdere werkzaamheden. ProRail werkt er aan het spoor en de gemeente werkt iets verderop aan het riool. "Het was ook de aannemer die werkte aan het riool voor de gemeente die in de problemen kwam."

Om risico's te vermijden is de sluiting 'onvermijdelijk', laat de gemeente weten op de Facebookpagina. Tot de zomervakantie kunnen alleen fietsers en voetgangers gebruik maken van de overgang.

LEES OOK:

Aanleg verdiept spoor zorgt hier de komende jaren voor flink wat overlast