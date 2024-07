Ontruimde gebouwen in Boekel vrijgegeven, man (23) aangehouden

De drie gebouwen aan de Kennedystraat in Boekel die woensdagmiddag werden ontruimd na een telefonische bedreiging, zijn weer vrijgegeven. Een 23-jarige man uit Boekel is aangehouden. Dat meldt de politie. Over de aard van de dreiging is nog niets bekendgemaakt.

De ontruimde gebouwen waren de bibliotheek, een restaurant en een gebouw van een wijkteam. De mensen die in de gebouwen aanwezig waren, werden tijdelijk opgevangen in het gemeentehuis. De panden werden ontruimd na een telefonische dreiging. De politie was er met vijf eenheden aanwezig.