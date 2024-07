Arnoud tilt jouw zware koffer het vliegtuig in: 'Soms wel 32 kilo'

De schoolvakanties zijn begonnen en dat betekent drukte op Eindhoven Airport. De 46-jarige Arnoud Verhagen werkt in de bagageafhandeling bij Viggo op Eindhoven Airport. Bagage-afhandelaren werden eerder op de vingers getikt dat het werk te zwaar zou zijn. Daarom is Viggo met man en macht bezig om het werk voor Arnoud en zijn collega's te verlichten. "Lastig om een zwaar beroep in 1, 2, 3 te verlichten."

In de zomerperiode verwacht Eindhoven Airport tussen de 19.000 en bijna 25.000 reizigers per dag. De bagage van al deze vakantiegangers moet het vliegtuig in en uit. Dat is een van de taken van Arnoud en zijn ruim 230 collega's.

"Het is niet zo dat één persoon de hele tijd in de bagagehal of in het ruim staat", legt hij uit. "We letten erop dat taken worden afgewisseld. Het laatste wat we willen, is dat iemand lang onder in het ruim van het vliegtuig bagage op de banden tilt en dat diegene de volgende dag last heeft van zijn rug."

Dat risico is er namelijk wel in de bagageafhandeling. Eerder onderzocht Nieuwsuur dat er jarenlang geen goed toezicht was op de zware arbeidsomstandigheden van medewerkers in de bagage-afhandeling op Schiphol. Viggo en andere afhandelaren op Schiphol Airport kregen dan ook een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd van de Arbeidsinspectie. Als zij het werk niet zouden verlichten, zouden ze een geldboete krijgen die kon oplopen tot 65.000 euro.