Beelden van dollemansrit op de A17 die eindigt in een crash

Wat begon als een poging om iemand staande te houden om valse kentekenplaten op een auto, eindigde in een wilde achtervolging over de A17 met een crash. De beelden van de achtervolging zijn deze woensdag gedeeld door de politie in een YouTube-video.

Vlakbij knooppunt Noordhoek begint de achtervolging, waarbij meerdere politieauto's betrokken zijn. Op de beelden is te zien dat er in ieder geval twee auto's achter de voortvluchtige wagen zitten, en eentje ervoor. Meerdere keren probeert de vluchtende bestuurder de politie in te halen, om op die manier te ontsnappen. Maar dat lukt niet. Slingeren van links naar rechts

Meer dan eens slingert de voortvluchtige Seat gevaarlijk van links naar rechts in een poging om langs de politie te komen. Soms lijkt het bijna dat de auto de afslag neemt, maar steeds gooit de bestuurder op het laatste moment het stuur om. Andere weggebruikers weten niet wat ze overkomt. Meerdere bestuurders rijden de vluchtstrook op om ruimte te maken voor de achtervolging. De politie wacht op een goed moment om de auto te te stoppen, zo is te zien in de video. Daar hoeven ze uiteindelijk zelf weinig voor te doen. De bestuurder van de voortvluchtige auto wil een bocht vol gas nemen, maar lijkt daarbij de controle over het stuur te verliezen. De auto botst tegen de vangrail, tolt rond zijn as en rijdt van een talud. Agenten gaan er gauw achteraan om de bestuurder aan te houden.