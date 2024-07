Politie plukt verdwaalde voetganger van snelweg A59

Een voetganger is woensdag aan het eind van de middag door agenten van de snelweg A59 geplukt. Een voorbijganger zag de man rond zes uur over de vluchtstrook lopen en waarschuwde de politie.

De man was kennelijk verdwaald en had een volle tas bij zich. De man liep in de richting van Waalwijk. Agenten hebben de voetganger meegenomen naar het bureau.

Voetgangers mogen niet op de snelweg komen. De man kan vermoedelijk een proces-verbaal verwachten.