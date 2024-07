Rinke (13) repareert elektrische apparaten als hobby: 'Weggooien is zonde'

Kapotte stofzuigers, printers, koffiezetapparaten, boormachines, strijkijzers of afzuigkappen. Je kan het zo gek niet bedenken of de 13-jarige Rinke van Grinsven uit Breda repareert het. Elektrische apparaten weer werkend maken is een passie van Rinke die zich hiermee ook inzet voor een schoner milieu: "Want weggooien is toch zonde!"

Het visitekaartje op tafel ziet er professioneel uit. 'RepaRinke, voor al uw kleine reparatieklussen' staat er op. Ter gelegenheid van de Zero Waste Week in Breda houdt Rinke van Grinsven een middagje 'kantoor' bij de educatieve boerderij Wolsflaar. "Ik repareer kleine huishoudelijke apparaten en alles wat mechanisch is en op licht en stroom werkt", zo zegt hij. Kunstenaar Bram is de eerste klant die zich aandient met een bijzonder apparaat uit 1945. "Ik heb een elektro cardiogram die vroeg werd gebruikt bij de GGZ om de hartslag te meten. Ik hoop dat die gerepareerd kan worden voor een kunstwerk."

"Als je kijkt hoeveel kapotte apparaten er weg worden gegooid, is niet normaal."

Rinke kijkt eerst naar een kapot luikje en repareert dat meteen. Bram klapt van vreugde in zijn handen. "Om het apparaat weer aan de praat te krijgen, moet ik het meenemen naar huis", zegt de jonge techneut. "Want hier heb ik wel wat langer de tijd voor nodig." Dat is geen probleem en een afspraak is snel gemaakt. De volgende klant staat al te wachten. Het is Petra met haar stofzuiger. Normaal repareert Rinke alleen thuis. Hij flyert in de buurt en heeft zijn eigen website: RepaRinke.nl. "Anderen halen hun plezier uit voetbal, ik vind repareren leuk", vertelt de dertienjarige. "Het is echt een hobby. En ik maak mensen graag blij, want het is erg leuk om een gerepareerd apparaat naar iemand terug te brengen." "Ik heb een passie voor repareren", vervolgt hij. "Maar ik wil ook een steentje bijdragen aan het milieu. Mijn motto is: 'weggooien is zonde'. Als je kijkt hoeveel kapotte apparaten worden weggegooid.. dat is niet normaal. Kom maar gewoon naar mij, dan maak ik het en heb jij er langer plezier van."

Rinke aan de slag met een stofzuiger (foto: Ronald Sträter).

Rinke gaat weer aan de slag, want de aan- en uitknop van de stofzuiger van de volgende klant werkt niet meer. "Maar hij doet het verder nog hartstikke goed", zegt ze. "Ik hoop alleen wel dat hij de stofzuiger open krijgt." Dat kost nogal wat moeite. "Het is een beetje een puzzel, maar ik geef niet op", zegt Rinke.

"Mijn droom is om een eigen bedrijfje om te starten waarbij alles milieubewust wordt gedaan."

Als kleuter begon Rinke al met het uit elkaar schroeven van elektrische autootjes. De liefde voor repareren werd hem met de paplepel ingegoten. "Het zit in de familie", beaamt de jongeling. "Mijn opa is elektricien en elektra is ook een grote hobby van mijn vader. Ik ben er ingerold en leer veel van ze. Maar ik kijk ook filmpjes op YouTube. Daar haal ik ook inspiratie uit." Het gaat Rinke dan ook niet om het geld. "Mensen mogen zelf weten of ze iets geven na een reparatie. Een kleinigheidje is leuk, maar niks is ook prima." Maar wie weet gaat later de kassa wel echt rinkelen. "Ik weet nog niet of ik er mijn beroep van ga maken, want ik wil eerst de wereld nog ontdekken. Maar mijn droom is uiteindelijk wel om een eigen bedrijfje op te starten waarbij alles milieubewust wordt gedaan."