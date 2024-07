Hier tank je de goedkoopste benzine in onze provincie

De goedkoopste benzine in Brabant kost momenteel 1,889 euro per liter, terwijl je bij de duurste tankstations 2,249 euro betaalt. Op een volle tank van vijftig liter kan dat maar liefst achttien euro schelen. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Independer.

Klik op de locaties om het tankstation inclusief benzineprijs per liter te bekijken.

Bij drie tankstations kost een liter benzine momenteel 1,889 euro. Deze goedkope Brabantse pompen zijn te vinden in Zegge, Best en Erp. In Erp hebben automobilisten de meeste keuze: drie van de vijf goedkoopste tankstations zijn hier te vinden. Het onderzoek is gebaseerd op de benzineprijzen van 23 en 24 juni.



Gemiddeld is de benzine het duurst bij tankstations in Vught. Hier ben je gemiddeld 2,133 euro per liter kwijt. Ook Goirle (2,124 euro) en Cranendock (2,114 euro) zijn gemiddeld gezien dure gemeenten om je tank bij te vullen.

Niet alleen binnen de provincie zijn er grote prijsverschillen voor benzine, ook binnen dezelfde gemeente loont het om de prijzen te vergelijken voor je gaat tanken. Het grootste verschil is te vinden bij de tankstations in Geldrop-Mierlo. Binnen deze gemeente koop je de goedkoopste liter benzine voor 1,909 euro, terwijl de duurste pomp 2,239 euro kost. Een verschil van 16,50 euro voor een volle tank. Ook in Rucphen (15,50 euro), Oss en Breda (beide 15 euro) kun je flink besparen door tactisch te tanken.

Benieuwd naar de gemiddelde benzineprijs in jouw gemeente? Klik dan op de onderstaande interactieve kaart.