De laatste Vierdaagse van Anton (71): 'Na 50 keer is het klaar'

Anton Engelmann (71) uit Eindhoven loopt dit jaar zijn vijftigste Nijmeegse Vierdaagse. “Ik vind het gewoon fijn en ontspannend om 'munne kop' leeg te maken.” Met zijn leeftijd is dertig kilometer per dag voldoende, maar hij wil er nog steeds vijftig kilometer per dag van maken. “Ik zeg altijd dat ik het gewoon ga doen. Falen dat kan niet.” Maar: het wordt wel de laatste keer dat hij meedoet.

Wandelen vindt Anton heerlijk. Hij begon ooit bij een wandelclub in Eindhoven. “Maar dan loop je maar vijftien kilometer. Dat is voor mij te weinig. Op mijn achttiende ben ik met iemand die ik van de wandelclub kende in Nijmegen mee gaan lopen.”

In totaal heeft hij straks 10.000 kilometers aan Vierdaagse van Nijmegen gelopen. Dat is ongeveer van hier tot aan Thailand. “Vijftig keer is natuurlijk een mijlpaal. Ik draag hem deze keer op aan een goede vriend van vroeger. Hij was mijn sponsor en masseur. Hij is overleden. Ik heb toen al besloten dat ik de vijftigste voor hem zou gaan lopen.”

Thuis heeft Anton een bord met alle onderscheidingen die hij na elke Nijmeegse Vierdaagse heeft gekregen. In september is hij 49 jaar getrouwd. Het was een ‘huwelijkse voorwaarde’ dat Anton mee kon blijven doen met deze Vierdaagse. “De carnaval en de Vierdaagse. Daar moest mijn vrouw van afblijven. Ik heb al vroeg gezegd dat vijftigste keer een ‘must’ was. Met een glimlach natuurlijk, maar ze is er wel in mee gegaan.”

Wie een stukje met hem meeloopt, verwacht niet met iemand van in de zeventig te maken te hebben. Het tempo is hoog. De vijftig kilometer per dag tikt hij ook nu nog aan en dat vier dagen achter elkaar. “Dat moet in je gestel zitten. Ik loop altijd heel gemakkelijk en graag.”

Maar wie wat langer met hem praat, komt erachter dat hij de pijntjes verbijt want de laatste tien jaar loopt hij met constante pijn. “Een operatie is niet helemaal goed gelukt en ik zit met een afgeklemde zenuw in de rug.”