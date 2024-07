Harrie Lavreysen eet deze bijzondere combinatie na aanslag op zijn lichaam

Harrie Lavreysen gaat in Parijs voor drie gouden Olympische medailles, maar vanzelfsprekend is dat natuurlijk niet. De 27-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel gaat tijdens wedstrijden en sommige trainingen zo diep, dat hij de daaropvolgende pijn ‘vreselijk’ noemt. “Toen ik jonger was, wilde ik het liefst bewusteloos gaan en pas tien minuten later bijkomen.”

De komende weken voor Parijs gaat hij niet meer volle bak, maar tijdens trainingen en straks op de Spelen haalt hij weer alles uit zijn machtige lichaam. “Ik train al jaren om maximaal te kunnen leveren. Hoe dat voelt? Je spreekt al je spieren aan, een niet getraind mens kan nog niet in de buurt komen van dat gevoel.” “Er zijn trainingen dat ik de grens opzoek en de rest van de dag met hoofdpijn thuis zit. De nacht heb ik nog een hogere hartslag. Het is een aanslag op je lichaam. Tegenwoordig kan ik er met mijn ervaring beter mee omgaan dan vroeger.” Het eerste wat hij doet na een race is door blijven fietsen. “Je ziet me na de finish met een lach op mijn gezicht en juichen, maar dat komt door de adrenaline. Direct daarna moet ik weer op de fiets om te blijven trappen. Na zo’n vijf à tien minuten trekt de heftigste pijn dan weg.” Zijn cv is indrukwekkend met twee Olympische titels, dertien wereldtitels en twaalf Europese titels. Veel trainingsuren maakt hij op de baan, maar zijn gespierde benen krijgen ook aandacht in de gym. “Gewichtheffers op de fiets zijn we niet. Krachttraining is een ondersteuning voor ons. Ik zit zelf twee keer per week in het krachthonk, er zijn veel sporters die dat vaker doen.”

"Ik blaas mijn benen helemaal op."

Het krachtmens duwt met 1 been 440 kilo vooruit, met twee 800 kilo. “Ik doe al jaren aan krachttraining, ieder jaar ga ik met stapjes omhoog. Op de fiets is voor mij ook krachttraining, ik blaas mijn benen helemaal op. Het is niet zo dat ik bezig ben om zo’n dik mogelijk benen te krijgen. Ik wil gewoon heel hard fietsen en dan komen die dikke benen vanzelf.”

"Ik wilde aanzetten, maar toen klapte de fiets dubbel."