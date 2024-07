112-nieuws: auto's botsen in Oss • bestelbus raakt van de weg

03.45

In de Moerstraat in Breda is afgelopen nacht een bestelbus van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Waardoor de bestuurder van de weg is geraakt, is nog onbekend. Een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk en landde op een nabijgelegen grasveld.

Voor zover bekend is één persoon met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.