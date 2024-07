Familie Hemmers maakt al veertig jaar kickbokskampioenen

Hemmers Gym is een grote naam in de kickbokswereld, want de Bredase familie levert al veertig jaar aan de lopende band kampioenen af. Het succes begon met vader Cor Hemmers (70) die als trainer grote triomfen beleefde met kickbokslegende Ramon Dekkers. Maar ook zijn zoon Nick (35) is een kampioenenmaker en kleinzoon Dani (11) staat al te trappelen.

Het begon allemaal in juli 1984 in een garagebox in het centrum van Breda. Tot verbijstering van zijn collega's stopte Cor Hemmers als schaderegelaar bij een verzekeringsmaatschappij en begon een eigen sportschool. "Die vonden dat wel raar, ja", vertelt hij. "Want kickboksen was in die tijd een asociale sport. Het begin was dan ook moeilijk."

En dat leidde in de jaren negentig tot enorme successen. Onder de vleugels van stiefvader Cor werd Dekkers werd acht keer kickbokswereldkampioen en een grootheid in zijn sport. "Iedereen keek in de jaren tachtig naar Thailand, want dat was de bakermat van het kickboksen", vertelt Hemmers senior. "Maar toen kwamen wij daar ineens en versloegen hun kampioenen. Dat was een sensatie en we hebben daarmee de sport wereldwijd op de kaart gezet."

Maar ook zichzelf, want Hemmers Gym werd een begrip het wereldje. Door de jaren heen bedacht Cor Hemmers met zijn pupil Ramon Dekkers een eigen trainingssysteem dat tot op de dag van vandaag nog een familiegeheim is.

"Een geheim is een geheim", zegt zoon Nick Hemmers, die inmiddels als kickbokstrainer internationaal heel veel aanzien heeft. "En dat blijft zo, maar het is in ieder geval een heel persoonlijke aanpak en onze werkwijze is dat we altijd agressief de ring in gaan. Vooruit vechten is makkelijker dan achteruit lopen. We willen winnen én spektakel bieden. "

"Ik heb zelf veel vechtsporten beoefend", voegt zijn vader Cor nog toe. "Die heb ik overal ter wereld bestudeert en daar een systeem uit gehaald. Het is vrij simpel eigenlijk: je moet de sterkste punten van iemand naar boven halen."